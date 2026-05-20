Avec le titre d’Arsenal, Max Dowman se fait une place dans le Guinness

Avec le titre d’Arsenal, Max Dowman se fait une place dans le Guinness

Il n’a même pas l’âge d’acheter de la Guinness, qu’il est déjà dans le Guinness. Max Dowman a un titre de plus à célébrer que le reste de son équipe, fraîchement championne d’Angleterre.

À 16 ans et 139 jours, l’ailier anglais est devenu le plus jeune champion de l’histoire du championnat anglais , effaçant le record précédent détenu par Phil Foden en 2017-2018 et ses 17 ans et 350 jours. Un exploit symbolique qui lui vaut une place dans le Guinness World Records.…

EM pour SOFOOT.com