Avec le titre d’Arsenal, Max Dowman se fait une place dans le Guinness
Il n’a même pas l’âge d’acheter de la Guinness, qu’il est déjà dans le Guinness. Max Dowman a un titre de plus à célébrer que le reste de son équipe, fraîchement championne d’Angleterre.
À 16 ans et 139 jours, l’ailier anglais est devenu le plus jeune champion de l’histoire du championnat anglais , effaçant le record précédent détenu par Phil Foden en 2017-2018 et ses 17 ans et 350 jours. Un exploit symbolique qui lui vaut une place dans le Guinness World Records.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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