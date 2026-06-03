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Un artiste réclame 25 millions à la FIFA
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 18:13

Un artiste réclame 25 millions à la FIFA

Un artiste réclame 25 millions à la FIFA

La FIFA n’aurait donc pas la fibre artistique. Ou du moins, elle ne serait pas au goût de Wyland. L’artiste américain a déposé une plainte contre l’instance du football mondial après avoir constaté que sa fresque, « Whaling Wall 82 », a été complètement recouverte afin de promouvoir la Coupe du Monde . L’œuvre d’art s’étendait sur deux murs et 580m2 dans le centre ville de Dallas, et faisant le bonheur des résidents depuis 1999.

OC pour SOFOOT.com

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