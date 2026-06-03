Un artiste réclame 25 millions à la FIFA
La FIFA n’aurait donc pas la fibre artistique. Ou du moins, elle ne serait pas au goût de Wyland. L’artiste américain a déposé une plainte contre l’instance du football mondial après avoir constaté que sa fresque, « Whaling Wall 82 », a été complètement recouverte afin de promouvoir la Coupe du Monde . L’œuvre d’art s’étendait sur deux murs et 580m2 dans le centre ville de Dallas, et faisant le bonheur des résidents depuis 1999.
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer