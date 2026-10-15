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Un article de la FIFA modifié suite à l'affaire Balogun
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 23:20

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Un article de la FIFA modifié suite à l'affaire Balogun

Un article de la FIFA modifié suite à l'affaire Balogun

Jamais trop tard. La Belgique a annoncé ce jeudi soir dans un communiqué que l’article 27 de la FIFA, qui avait permis de lever la suspension de Balogun pour les huitièmes de finale de Coupe du monde, allait être modifié. Pour rappel, suite à l’intervention de Donald Trump, le président des États-Unis, le carton jaune qu’avait reçu l’avant-centre de Monaco face à la Bosnie-Herzégovine avait été annulé en étant requalifié sur la base de l’article 27, selon lequel une mesure disciplinaire peut être suspendue « intégralement ou partiellement » à titre exceptionnel, sans donner plus de détail. Lors d’une réunion du conseil de l’instance à Zurich, la présidente de la fédération belge, Pascale Van Damme, avait remis ce sujet sur la table en interpellant plus tôt dans la journée la FIFA à ce sujet lors d’une réunion du conseil à Zurich.

Verdict en décembre

De son côté, la FIFA a confirmé que cet article allait être changé puis présenté à approbation à Doha, le 16 décembre prochain. Remontée, Van Damme a demandé à l’instance plus de transparence : « Pour nous, cela ne s’arrête pas là, a rappelé le communiqué de la fédération belge. Nous voulons non seulement que les règles soient adaptées, mais également que leur application soit clarifiée. La transparence, la sécurité juridique et la bonne gouvernance doivent constituer le fondement de chaque décision prise au sein du football international. Nous continuerons à suivre ce dossier de près. »

TM pour SOFOOT.com

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