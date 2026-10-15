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Le député Thomas Portes envisage une dissolution des Bad Gones
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 23:47

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Le député Thomas Portes envisage une dissolution des Bad Gones

Le député Thomas Portes envisage une dissolution des Bad Gones

Une action qui risque de faire parler. Dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez révélée par Libération , le député Thomas Portes (LFI) a demandé d’observer les agissements des Bad Gones, groupe historique de supporters de l’Olympique lyonnais.

Ce courrier n’a pas été écrit dans le but de supprimer le Kop Virage Nord gratuitement. Il fait écho au 29 août dernier, quand un adolescent et le couple de l’élue Meriem Bouchedda ont été victimes « d’une violente agression à caractère raciste ». Le couple s’était vu prescrire quinze jours d’interruption temporaire de travail. Devant ces faits d’une extrême gravité, le député insoumis appelle à une réaction : « la menace d’une dissolution permet de mettre le focus politique sur les tribunes de l’OL, dont on sait qu’elles sont gangrenées par l’extrême droite radicale depuis des années».

MP pour SOFOOT.com

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