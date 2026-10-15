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Kolo Muani sauve la Juventus, Benfica et Besiktas continuent de dominer
information fournie par So Foot•15/10/2026 à 23:04
Jamais trop tard. La Belgique a annoncé ce jeudi soir dans un communiqué que l’article 27 de la FIFA, qui avait permis de lever la suspension de Balogun pour les huitièmes de finale de Coupe du monde, allait être modifié. Pour rappel, suite à l’intervention de ...
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En manque criant d’inspiration offensive, l’Olympique de Marseille a de nouveau chuté à domicile, cette fois face à l’Olympiakos (0-1). Pourtant dominateurs durant une bonne partie de la rencontre, les hommes de Bruno Genesio, qui concèdent une deuxième défaite ...
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Mené dès le premier quart d'heure, le Stade rennais a renversé l'OFI Crète en fin de match, porté par le but et l'énergie de Mahamadou Nagida (2-1). Un soulagement pour les Bretons et Franck Haise, qui met fin à sa série noire de 17 matchs sans gagner en Ligue ...
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Les matchs se suivent, le message reste. Déjà aperçus à Lens ou au Parc des Princes, les soutiens au mouvement lycéen affluent dans les stades français. Cette fois, place aux South Winners. Toute la France fait bloc Alors que l’OM se trouve en difficultés face ...
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