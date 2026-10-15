Ligue Europa – Bruno Genesio après la défaite face à l’Olympiakos : « C’est agaçant »

Les termes. Logiquement déçu après la nouvelle défaite de l’Olympique de Marseille , cette fois en coupe d’Europe face à l’Olympiakos (0-1), Bruno Genesio n’a pas mâché ses mots au micro de Canal+ ce jeudi soir. « Ça fait huit matchs, seulement deux victoires, c’est difficile de répéter quasiment les mêmes choses après les rencontres », a soufflé l’ancien entraîneur phocéen.

Un poil désemparé

Relancé par le journaliste sur la mauvaise période traversée par le club phocéen, Genesio n’a pas cherché d’excuse et en demande plus à ses joueurs : « C’est frustrant, un peu agaçant même. Il faut travailler, beaucoup plus […] Il y a des explications mais ça fait 4 mois qu’on est là et on doit avancer plus vite. » …

TM pour SOFOOT.com