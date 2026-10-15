Marseille rechute face à l'Olympiakos

En manque criant d’inspiration offensive, l’Olympique de Marseille a de nouveau chuté à domicile, cette fois face à l’Olympiakos (0-1). Pourtant dominateurs durant une bonne partie de la rencontre, les hommes de Bruno Genesio, qui concèdent une deuxième défaite consécutive en Ligue Europa, pourront avoir des regrets.

Marseille 0-1 Olympiakos

But : Hezze (42 e )

Après avoir regoûté à la victoire le week-end dernier grâce à un succès en championnat face à Troyes, l’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers et s’est incliné tristement ce jeudi soir contre l’Olympiakos (0-1). Pourtant loin d’être inférieurs à leur adversaire du soir, les Phocéens ont encore manqué trop de talent offensif pour espérer quoi que ce soit et signent un deuxième revers consécutif en Ligue Europa.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com