Un arbitre retiré du Mondial 2026 après des suspicions d'agression sexuelle sur mineur

Alors qu’il devait faire partie du dispositif VAR pour la Coupe du monde , l’arbitre Rob Dieperink va rester à la maison (ou aller en prison ?) cet été. Le Néerlandais a été arrêté en avril dernier dans le cadre d’une enquête pour agression sexuelle sur un garçon mineur à Londres . Le média The Athletic a annoncé que le Français Willy Delajod le remplacera.

Lors d’un entretien accordé au quotidien néerlandais De Telegraaf, Dieperink a assuré que la Metropolitan Police avait classé l’affaire sans suite et qu’aucune charge ne serait retenue contre lui. …

TM pour SOFOOT.com