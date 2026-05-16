Un arbitre retiré du Mondial 2026 après des suspicions d'agression sexuelle sur mineur
Alors qu’il devait faire partie du dispositif VAR pour la Coupe du monde , l’arbitre Rob Dieperink va rester à la maison (ou aller en prison ?) cet été. Le Néerlandais a été arrêté en avril dernier dans le cadre d’une enquête pour agression sexuelle sur un garçon mineur à Londres . Le média The Athletic a annoncé que le Français Willy Delajod le remplacera.
Lors d’un entretien accordé au quotidien néerlandais De Telegraaf, Dieperink a assuré que la Metropolitan Police avait classé l’affaire sans suite et qu’aucune charge ne serait retenue contre lui. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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