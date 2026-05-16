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Un arbitre retiré du Mondial 2026 après des suspicions d'agression sexuelle sur mineur
information fournie par So Foot 16/05/2026 à 00:12

Un arbitre retiré du Mondial 2026 après des suspicions d'agression sexuelle sur mineur

Un arbitre retiré du Mondial 2026 après des suspicions d'agression sexuelle sur mineur

Alors qu’il devait faire partie du dispositif VAR pour la Coupe du monde , l’arbitre Rob Dieperink va rester à la maison (ou aller en prison ?) cet été. Le Néerlandais a été arrêté en avril dernier dans le cadre d’une enquête pour agression sexuelle sur un garçon mineur à Londres . Le média The Athletic a annoncé que le Français Willy Delajod le remplacera.

Lors d’un entretien accordé au quotidien néerlandais De Telegraaf, Dieperink a assuré que la Metropolitan Police avait classé l’affaire sans suite et qu’aucune charge ne serait retenue contre lui.

TM pour SOFOOT.com

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