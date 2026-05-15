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Brice Maubleu envoie Saint-Étienne en barrages de Ligue 1
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 22:49

Brice Maubleu envoie Saint-Étienne en barrages de Ligue 1

Brice Maubleu envoie Saint-Étienne en barrages de Ligue 1

Saint-Étienne 0-0 (7-6 TAB) Rodez

Irrespirable. Annoncé en début de saison comme le grand favori pour le titre de Ligue 2, Saint-Étienne, à l’instar de sa fin ratée, a dû aller jusqu’aux tirs au but pour se défaire de Rodez (0-0, tab 7-6), invaincu en championnat depuis novembre, et se qualifier pour les barrages de Ligue 1 .

Comme attendu, le RAF bouscule les Stéphanois et le Chaudron frissonne une première fois quand Wilitty Yououssa tente sa chance aux 20 mètres et trouve le poteau gauche de Larsonneur (21 e ). Mis à part une contre-attaque stéphanoise et une belle occasion manquée par Zuriko Davitashvili (29 e ), les Verts peinent à inquiéter le portier adverse et à dominer ce barrage d’accession de Ligue 2 malgré un premier acte animé.…

TM pour SOFOOT.com

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