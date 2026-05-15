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El Shaarawy quitte la Roma
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 23:48

El Shaarawy quitte la Roma

El Shaarawy quitte la Roma

La fin d’une époque. Stephan El Shaarawy a annoncé ce vendredi soir qu’il allait quitter l’AS Roma . En fin de contrat cet été, l’international italien, qui a joué pendant 10 années (pas consécutives) au club, n’a été titularisé que cinq fois en championnat lors de cet exercice 2025-2026.

Revenu chez les Giallorossi en 2021 après une courte aventure au SH Shenhua (Chine), le « petit pharaon » pourra au moins se targuer d’avoir glané un titre avec la Roma : la Ligue Conférence en 2021-2022.

TM pour SOFOOT.com

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