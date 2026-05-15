Aston Villa torpille Liverpool et s'assure la Ligue des champions
Aston Villa 4-2 Liverpool
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Saint-Étienne 0-0 (7-6 TAB) Rodez Irrespirable. Annoncé en début de saison comme le grand favori pour le titre de Ligue 2, Saint-Étienne, à l’instar de sa fin ratée, a dû aller jusqu’aux tirs au but pour se défaire de Rodez (0-0, tab 7-6), invaincu en championnat ... Lire la suite
L’heure des strass et des paillettes. Après les trophées UNFP de lundi, c’est au tour de l’Arkema Première League de célébrer les acteurs et les actrices de son championnat. La LFFP a dévoilé ce vendredi la liste complète des nommé(e)s. Melchie Dumornay (OL Lyonnes), ... Lire la suite
L’ascenseur émotionnel cette ultime journée. Trois ans après sa descente en Ligue 2 et avoir failli disparaître, Sochaux remonte en Ligue 1 . Les Lionceaux ont pu se contenter de leur nul face au Puy pour valider leur ascension dans l’élite (2-2).… TM pour SOFOOT.com ... Lire la suite
Épique jusqu’au bout. Suite à sa conférence de presse lunaire mardi , où il a notamment annoncé des élections anticipées où il sera le seul candidat, Florentino Pérez a vécu un drôle de moment jeudi lors de la 36ᵉ journée de Liga. Si les Merengues l’ont emporté ... Lire la suite
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