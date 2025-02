information fournie par So Foot • 21/02/2025 à 16:42

Un arbitre rappelé à l'ordre pour être allé trop loin avec Lionel Messi

Vinicius Junior et Lionel Messi rendent fous les arbitres, chacun à leur manière.

Tout part d’un simple autographe. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’arbitre Marco Antonio Ortiz Nava, qui officiait durant le seizième de finale de coupe CONCACAF entre Kansas City-Inter Miami, a demandé une petite signature à Lionel Messi , seul buteur de la rencontre. Un comportement qui n’a pas plu à l’équipe vaincue, qui a réagi par communiqué : « Nous avons informé la CONCACAF et la Major League Soccer de l’incident après le match contre l’Inter Miami mercredi. Nous attendons un examen plus approfondi et les mesures que prendra la CONCACAF. » …

TJ pour SOFOOT.com