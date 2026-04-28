Un arbitre international aurait été arrêté pour suspicion d’agression sexuelle sur mineur
Selon les informations du Sun , relayées également par le Telegraph , un arbitre officiant sur des compétitons UEFA aurait été arrêté pour suspicion d’agression sexuelle sur un mineur .
Un témoin aurait aperçu l’arbitre âgé d’une trentaine d’années parler avec l’adolescent avant de le toucher et l’inciter à le suivre dans sa chambre d’hôtel . Il était en déplacement au Royaume-Uni pour un match européen avant d’être arrêté par la police devant ses collègues, interrogé puis libéré sous caution.…
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