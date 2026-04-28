Un arbitre international aurait été arrêté pour suspicion d’agression sexuelle sur mineur

Un arbitre international aurait été arrêté pour suspicion d’agression sexuelle sur mineur

Selon les informations du Sun , relayées également par le Telegraph , un arbitre officiant sur des compétitons UEFA aurait été arrêté pour suspicion d’agression sexuelle sur un mineur .

Un témoin aurait aperçu l’arbitre âgé d’une trentaine d’années parler avec l’adolescent avant de le toucher et l’inciter à le suivre dans sa chambre d’hôtel . Il était en déplacement au Royaume-Uni pour un match européen avant d’être arrêté par la police devant ses collègues, interrogé puis libéré sous caution.…

AR pour SOFOOT.com