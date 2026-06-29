Un arbitre français expérimenté arrête sa carrière et rejoint la FFF

Une tête dont on s’était habitué. Arbitre depuis quinze saisons en Ligue 1, Benoît Bastien arrête sa carrière , annonce la FFF ce lundi. L’homme au sifflet aura donc disputé le dernier match de sa carrière lors du barrage aller d’accession à la Ligue 1 entre l’AS Saint-Étienne et l’OCG Nice. Mr Bastien ne quitte pas le monde du football pour autant.

Des retrouvailles avec Antony Gautier

L’arbitre à la retraite devient en effet directeur technique de l’arbitrage adjoint délégué à l’arbitrage des compétitions professionnelles masculines. À la FFF, Benoît Bastien travaillera sous les ordres de son ancien partenaire sur les terrains : Antony Gautier, ancien arbitre et toujours directeur de l’arbitrage à la trois F. « Je suis très heureux de rejoindre la direction de l’arbitrage, a déclaré l’intéressé dans le communiqué publié par la FFF . J’ai eu le privilège de réaliser mon rêve en arbitrant au plus haut niveau. Aujourd’hui, je souhaite mettre cette expérience au service de l’arbitrage français et contribuer à son développement.» …

MBC pour SOFOOT.com