Matheus Cunha nettoie le cerveau des supporters japonais

Matheus Cunha leur a nettoyé le cerveau. Au terme d’un match accroché contre le Japon, le Brésil s’est qualifié en huitième de finale grâce un but de Gabriel Martinelli à la dernière minute. Pourtant auteur d’un match pourri, Matheus Cunha s’est permis de chambrer les supporters japonais au coup de sifflet final.

Cinq doigts comme cinq étoiles

Juste avant qu’ils nettoient les tribunes comme à leur habitude, les supporters japonais ont aperçu le joueur de Manchester United faire 5 avec sa main en référence aux cinq Coupes du monde remportés par la Seleção dans son histoire . Une belle humiliation pour des supporters qui n’ont jamais eu la chance de vivre une victoire finale au Mondial et qui, ce lundi soir, ont encore été éliminés sur le gong.…

MBC pour SOFOOT.com