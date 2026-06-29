 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Matheus Cunha nettoie le cerveau des supporters japonais
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 22:13

Matheus Cunha nettoie le cerveau des supporters japonais

Matheus Cunha nettoie le cerveau des supporters japonais

Matheus Cunha leur a nettoyé le cerveau. Au terme d’un match accroché contre le Japon, le Brésil s’est qualifié en huitième de finale grâce un but de Gabriel Martinelli à la dernière minute. Pourtant auteur d’un match pourri, Matheus Cunha s’est permis de chambrer les supporters japonais au coup de sifflet final.

Cinq doigts comme cinq étoiles

Juste avant qu’ils nettoient les tribunes comme à leur habitude, les supporters japonais ont aperçu le joueur de Manchester United faire 5 avec sa main en référence aux cinq Coupes du monde remportés par la Seleção dans son histoire . Une belle humiliation pour des supporters qui n’ont jamais eu la chance de vivre une victoire finale au Mondial et qui, ce lundi soir, ont encore été éliminés sur le gong.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La compo de l’Allemagne avec un Neuer record
    La compo de l’Allemagne avec un Neuer record
    information fournie par So Foot 29.06.2026 22:19 

    Undav, deux buts ? Pour le compte des seizièmes de finale, l’Allemagne défie le Paraguay ce mardi soir à 22h30. Quelques jours après la défaite face à l’Équateur (1-2) et ses petites boulettes, Manuel Neuer est bien là et devient même l’Allemand avec le plus de ... Lire la suite

  • La joie des Brésiliens après le but de Gabriel Martinelli face au Japon (2-1) le 29 juin 2026 à Houston qui les envoie en huitième de finale du Mondial-2026 ( AFP / Paul ELLIS )
    Mondial-2026: Le Brésil élimine à l'expérience un séduisant Japon
    information fournie par AFP 29.06.2026 21:58 

    Le Brésil a arraché lundi dans les derniers instants du match sa qualification pour les huitièmes de finale du Mondial-2026 en renversant à l'expérience une coriace équipe du Japon (2-1), avant que l'Allemagne n'attaque un 16e probablement plus facile face au Paraguay. ... Lire la suite

  • Masse salariale, droits de diffusion et pouvoir des fédérations : le sport français scrute l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui débat d'une loi visant à répondre aux "dérives" de la gouvernance du milieu professionnel ( AFP / Miguel MEDINA )
    L'Assemblée adopte la réforme de la gouvernance du sport, se prononce contre la multipropriété
    information fournie par AFP 29.06.2026 21:16 

    Big bang à venir dans le foot? Les députés ont adopté lundi une batterie de mesures pour réformer la gouvernance du sport professionnel, ferraillant sur des questions financières ou structurelles, et adoptant au passage une interdiction choc de la multipropriété ... Lire la suite

  • Sur le gong, le Brésil élimine le Japon
    Sur le gong, le Brésil élimine le Japon
    information fournie par So Foot 29.06.2026 21:05 

    Auteur d'un match sans relief, le Brésil a triomphé du Japon grâce à un but de Gabriel Martinelli à la dernière minute. La Seleção a encore beaucoup de travail, mais l'essentiel est là : les hommes de Carlo Ancelotti joueront en huitième contre la Côte d'Ivoire ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank