La compo de l’Allemagne avec un Neuer record
Undav, deux buts ? Pour le compte des seizièmes de finale, l’Allemagne défie le Paraguay ce mardi soir à 22h30. Quelques jours après la défaite face à l’Équateur (1-2) et ses petites boulettes, Manuel Neuer est bien là et devient même l’Allemand avec le plus de titularisations (23) en Coupe du monde , dépassant Lothar Matthäus et Miroslav Klose (22 chacun).
Un choix fort de Nagelsmann
Julian Nageslmann a aussi décidé de frapper fort et de reléguer sur le banc son joyau Jamal Musiala . Le petit prodige du Bayern Munich paye sa partition décevante face à la Tri et est remplacé numériquement par le meilleur buteur allemand Deniz Undav , qui a marqué trois pions en trois matchs de poules.…
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