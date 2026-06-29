La compo de l’Allemagne avec un Neuer record

Undav, deux buts ? Pour le compte des seizièmes de finale, l’Allemagne défie le Paraguay ce mardi soir à 22h30. Quelques jours après la défaite face à l’Équateur (1-2) et ses petites boulettes, Manuel Neuer est bien là et devient même l’Allemand avec le plus de titularisations (23) en Coupe du monde , dépassant Lothar Matthäus et Miroslav Klose (22 chacun).

Un choix fort de Nagelsmann

Julian Nageslmann a aussi décidé de frapper fort et de reléguer sur le banc son joyau Jamal Musiala . Le petit prodige du Bayern Munich paye sa partition décevante face à la Tri et est remplacé numériquement par le meilleur buteur allemand Deniz Undav , qui a marqué trois pions en trois matchs de poules.…

VM pour SOFOOT.com