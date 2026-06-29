 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les députés se prononcent pour la réforme de la gouvernance du foot français
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 22:41

Les députés se prononcent pour la réforme de la gouvernance du foot français

Les députés se prononcent pour la réforme de la gouvernance du foot français

75 contre 2 comme un PSG-Guingamp. Examiné ce lundi à l’Assemblée Nationale, le projet de réforme de la gouvernance du foot français a été adopté par les députés. Les parlementaires ont voté à 75 contre 2 pour cette mesure transpartisane qui sera encore débattue en commission mixte paritaire , où députés et sénateurs s’accorderont sur une version commune. Le texte avait déjà été adoptée à la quasi-unanimité par le Sénat le 10 juin 2025. Cette loi luttera contre les « dérives » constatées ces dernières années dans le football français, notamment en interdisant la multipropriété et en créant une société commerciale..

« Cette proposition de loi apporte des réponses concrètes et utiles »

Le texte permettrait en effet aux fédérations de créer leur propre « société commerciale » qui se chargera des questions commerciales à la place des ligues. Cette disposition avait inquiété Vincent Labrune, qui redoutait un « droit de vie ou de mort » sur « toutes les ligues professionnelles.» En réponse, la députée Virginie Duby-Muller a déclaré qu’elle « s’étonnait donc des manœuvres de certains artisans du statu quo pourtant responsables de la crise de gouvernance.» D’après la parlementaire LR , « cette proposition de loi apporte des réponses concrètes et utiles et que si certaines dispositions pourront encore être améliorées, nous en partageons l’esprit et les objectifs. »

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Carlo Ancelotti explique pourquoi Neymar n'a pas joué
    Carlo Ancelotti explique pourquoi Neymar n'a pas joué
    information fournie par So Foot 29.06.2026 23:05 

    Don Carlo justifie ses choix. Entré en fin de match contre l’Écosse pour son retour avec le Brésil, Neymar n’a pas disputé une seule minute lors de la qualification du Brésil contre le Japon à la dernière minute. À la place de la légende brésilienne, Carlo Ancelotti ... Lire la suite

  • La compo de l’Allemagne avec un Neuer record
    La compo de l’Allemagne avec un Neuer record
    information fournie par So Foot 29.06.2026 22:19 

    Undav, deux buts ? Pour le compte des seizièmes de finale, l’Allemagne défie le Paraguay ce mardi soir à 22h30. Quelques jours après la défaite face à l’Équateur (1-2) et ses petites boulettes, Manuel Neuer est bien là et devient même l’Allemand avec le plus de ... Lire la suite

  • Matheus Cunha nettoie le cerveau des supporters japonais
    Matheus Cunha nettoie le cerveau des supporters japonais
    information fournie par So Foot 29.06.2026 22:13 

    Matheus Cunha leur a nettoyé le cerveau. Au terme d’un match accroché contre le Japon, le Brésil s’est qualifié en huitième de finale grâce un but de Gabriel Martinelli à la dernière minute. Pourtant auteur d’un match pourri, Matheus Cunha s’est permis de chambrer ... Lire la suite

  • La joie des Brésiliens après le but de Gabriel Martinelli face au Japon (2-1) le 29 juin 2026 à Houston qui les envoie en huitième de finale du Mondial-2026 ( AFP / Paul ELLIS )
    Mondial-2026: Le Brésil élimine à l'expérience un séduisant Japon
    information fournie par AFP 29.06.2026 21:58 

    Le Brésil a arraché lundi dans les derniers instants du match sa qualification pour les huitièmes de finale du Mondial-2026 en renversant à l'expérience une coriace équipe du Japon (2-1), avant que l'Allemagne n'attaque un 16e probablement plus facile face au Paraguay. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank