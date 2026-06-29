Les députés se prononcent pour la réforme de la gouvernance du foot français

75 contre 2 comme un PSG-Guingamp. Examiné ce lundi à l’Assemblée Nationale, le projet de réforme de la gouvernance du foot français a été adopté par les députés. Les parlementaires ont voté à 75 contre 2 pour cette mesure transpartisane qui sera encore débattue en commission mixte paritaire , où députés et sénateurs s’accorderont sur une version commune. Le texte avait déjà été adoptée à la quasi-unanimité par le Sénat le 10 juin 2025. Cette loi luttera contre les « dérives » constatées ces dernières années dans le football français, notamment en interdisant la multipropriété et en créant une société commerciale..

« Cette proposition de loi apporte des réponses concrètes et utiles »

Le texte permettrait en effet aux fédérations de créer leur propre « société commerciale » qui se chargera des questions commerciales à la place des ligues. Cette disposition avait inquiété Vincent Labrune, qui redoutait un « droit de vie ou de mort » sur « toutes les ligues professionnelles.» En réponse, la députée Virginie Duby-Muller a déclaré qu’elle « s’étonnait donc des manœuvres de certains artisans du statu quo pourtant responsables de la crise de gouvernance.» D’après la parlementaire LR , « cette proposition de loi apporte des réponses concrètes et utiles et que si certaines dispositions pourront encore être améliorées, nous en partageons l’esprit et les objectifs. » …

MBC pour SOFOOT.com