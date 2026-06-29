Mondial-2026: Le Brésil élimine à l'expérience un séduisant Japon

La joie des Brésiliens après le but de Gabriel Martinelli face au Japon (2-1) le 29 juin 2026 à Houston qui les envoie en huitième de finale du Mondial-2026 ( AFP / Paul ELLIS )

Le Brésil a arraché lundi dans les derniers instants du match sa qualification pour les huitièmes de finale du Mondial-2026 en renversant à l'expérience une coriace équipe du Japon (2-1), avant que l'Allemagne n'attaque un 16e probablement plus facile face au Paraguay.

L'affiche la plus attendue de la journée oppose en soirée à Monterrey le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition, et les Pays-Bas, une puissance du football européen qui n'a jamais été couronnée championne du monde.

. Le Brésil a tremblé

Pour le Brésil cinq fois champion du monde, ce 16e avait tout du traquenard face à l'une des sélections les plus séduisantes de la phase de groupes. Mais la Seleçao est parvenue à éviter en toute fin de match (90+5) à Houston une élimination qui aurait été une catastrophe nationale, grâce à Gabriel Martinelli qui, bien trouvé dans la surface, a eu le temps d'ajuster la mire face au gardien japonais Zion Suzuki.

Des supporters brésiliens suivent le 16e de finale de la Seleçao face au Japon (2-1) le 29 juin 2026 dans la favela de Rocinha, à Rio de Janeiro ( AFP / TERCIO TEIXEIRA )

Très bien entrés dans le match, les "Blue Samourai" avaient pourtant créé la sensation en prenant l'avantage avec un magnifique tir lointain de Kaishu Sano. Longtemps terne, le Brésil a finalement commencé à produire du jeu en début de seconde période en assiégeant les cages de Suzuki et en parvenant à égaliser grâce à une tête de Casemiro sur un centre de Gabriel.

En huit Coupes du monde, le Japon n'est toujours pas parvenu à remporter un match à élimination directe, au grand dam de ses supporters, inconsolables au coup de sifflet final.

En plus de perdre l'un de ses kops les plus attachants, le tournoi voit partir l'une des équipes les plus joueuses de la phase de poule qui, si elle a su neutraliser les Pays-Bas (2-2) et la Suède (1-1) et écraser la Tunisie (4-0), était encore trop juste face à l'expérience du Brésil de Carlo Ancelotti.

Cette victoire dans l'adversité est en revanche de nature à donner de la confiance à une Seleçao en mission, qui court après un titre mondial depuis 24 ans.

. Le choc Pays-Bas - Maroc

Champions d'Afrique sur tapis vert (une décision contestée par le Sénégal auprès du Tribunal arbitral du sport) en début d'année, les Lions de l'Atlas entendent confirmer cette année que leur quatrième place surprise au Qatar en 2022 n'était pas un accident.

Et cela passe par une victoire lundi soir à Monterrey face à des Néerlandais qui, comme à chaque Coupe du monde, veulent aussi jouer les premiers rôles, après avoir échoué trois fois en finales (1974, 1978 et 2010).

Les deux équipes ont connu des trajectoires similaires lors de ce Mondial: après avoir fait jeu égal avec le Brésil (1-1), le Maroc a battu l'Ecosse et Haïti. Chahuté par le Japon (2-2), les Pays-Bas se sont montrés efficaces contre la Suède et la Tunisie.

Cette rencontre à 19h00 (01h00 GMT) aura un faux air de derby, puisque cinq joueurs marocains affronteront cinq anciens ou actuels coéquipiers néerlandais parmi lesquels le meilleur buteur des Lions dans le tournoi, Ismael Saibari, qui vient de gagner trois titres de champion des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven de Guus Til.

. La Mannschaft moins sereine

Sur le papier, le Paraguay est un adversaire largement à la portée de l'Allemagne lundi après-midi à Boston. Mais la défaite en poule contre l'Equateur a remis sur la table quantités de questions, dont le cas Manuel Neuer, le positionnement du capitaine Joshua Kimmich, le rendement du duo Florian Wirtz-Jamal Musiala ou l'utilisation de Deniz Undav.

Les joueurs allemands à l'échauffement avant d'affronter le Paraguay en 16e de finale de la Coupe du monde le 29 juin 2026 à Foxborough, près de Boston ( AFP / Jewel SAMAD )

Et le traumatisme des deux éliminations prématurées en 2018 et 2022 est tellement présent que certains commentateurs se demandent même si leurs joueurs peuvent battre les modestes Paraguayens. Coup d'envoi à 16h30 locale (20h30 GMT).

. La France à l'heure suédoise

Après un premier tour impressionnant (trois victoires en trois matches, 10 buts inscrits), les Bleus ont débarqué dimanche dans le New Jersey avant d'affronter la Suède en 16e de finale mardi au MetLife Stadium d'East Rutherford.

L'attaquant de la France Ousmane Dembélé (gauche) qui a marqué un triplé et le milieu Manu Koné contre la Norvège à Foxborough le 26 juin 2026 ( AFP / FRANCK FIFE )

Didier Deschamps a appelé son équipe à "ne pas renoncer" à ce qu'elle "est capable de faire", pointant la puissance offensive de son équipe, même si elle a "concédé un peu trop d'occasions".

"On a une capacité à créer du danger et faire du mal à l'adversaire", a salué le sélectionneur des Bleus, tout en se méfiant: "On prépare une deuxième compétition dans la compétition."

Avant ce premier match couperet, les Tricolores ont un dernier entraînement lundi (17h00 locale, 21h00 GMT) au Melanie Lane field, un des centres d'entraînement des Red Bulls de New York.