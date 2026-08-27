Un arbitre argentin suspendu pour avoir proposé un concours d'aura

Une petite broma qui n’est apparemment pas passée. Alors que le championnat argentin est désormais bien lancé dans la phase des tournois de clôtures, une petite blague de l’arbitre Fernando Espinoza avant la rencontre entre Defensa y Justicia et Belgrano a fait des remous en Argentine.

En marge du traditionnel tirage au sort d’avant-match, Espinoza a choisi de proposer aux joueurs un concours « d’aura farming » , une discipline à la mode sur les réseaux sociaux et très populaire en Amérique du Sud consistant à faire des « batailles d’aura ». Quelle époque !…

ABS pour SOFOOT.com