Un arbitre argentin pour France-Maroc

C’est donc ça, l’échangisme ? Alors que le Français François Letexier est au sifflet de la joute entre l’Argentine et l’Egypte , un Argentin arbitrera le quart de finale de ce jeudi entre la France et le Maroc . Comme le rapporte RMC, c’est bien Facundo Tello qui a été désigné par la FIFA pour diriger le choc de cette semaine.

Une expérience notable

Le Sud-Américain de 44 ans ne débarque pas au Mondial comme un cheveu sur la soupe : il a déjà dirigé plus de 430 rencontres depuis 2012 , dont la finale de la Copa Libertadores 2024 entre l’Atlético-MG et Botafogo. Plus récemment, il était au sifflet du barrage remporté par la RD Congo face à la Jamaïque (1-0), une soirée écourtée pour lui après une blessure musculaire à la cuisse.…

SW pour SOFOOT.com