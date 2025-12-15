Un arbitre agressé et hospitalisé lors d’un match de futsal en Italie
Un match de foot, sale.
C’est en Serie C de futsal à Cussignacco, petite ville près d’Udine que la rencontre Clark-Manzano a offert un nouvel épisode à la série Breaking Refs . Rien de glamour, jusqu’à ce que Grance Shimba Olamba décide de transformer un carton rouge en scène de chaos. D’abord averti, puis expulsé, le joueur de la Clark bloque la reprise, insulte l’arbitre et sort du terrain en bouillant.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
