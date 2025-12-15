 Aller au contenu principal
Le PSG accède à la première division au Pérou
information fournie par So Foot 15/12/2025 à 12:34

Du Paris Saint-Germain au Perú San Germán, il n’y a qu’un pas.

Au Pérou, le club du Perù San German – nommé ainsi en hommage au club parisien – est monté en première division dans le district de San Martin de Porres, à Lima , soit la 7 e division péruvienne.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
