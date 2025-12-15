Les Rabiot ont versé 10 000 euros à Jean-Marc Bosman

Mon combat pour la Liberté n’est pas le titre du prochain livre de Nicolas Sarkozy, mais bien celui de Jean-Marc Bosman.

Trente ans après avoir entrainé la fin des quotas des joueurs étrangers dans les clubs, l’homme derrière l’arrêt qui porte son nom a raconté son échange avec Adrien et Véronique Rabiot. Jean-Marc Bosman, l’ancien défenseur belge qui n’a pas pu passer de Liège à Dunkerque, a été remercié pour son action par… l’ancien joueur du PSG et sa maman. Il le raconte à L’Équipe : « Sa maman m’a téléphoné un soir, alors qu’Adrien était déjà dans le loft au PSG [en décembre 2018], je m’en souviendrai toujours : « Bonjour, monsieur Bosman, je m’appelle Véronique Rabiot. » J’ai dit « Bonjour, madame » , et elle a répondu « pas madame, et on peut se tutoyer » . Elle m’a dit aussi que son fils jouait au PSG, mais moi, je ne suivais plus trop le foot. J’ai pensé, mais qu’est-ce que c’est que ça ? Qui est cette femme qui me téléphone un soir, comme ça ? Elle m’a expliqué : « On veut faire quelque chose pour vous, parce qu’on voit le combat que vous avez mené, on comprend. » » En juin, Adrien Rabiot a obtenu gain de cause dans son conflit l’opposant au PSG.…

UL pour SOFOOT.com