Nantes piste (encore) un ancien montpelliérain
La team OM s’agrandit à Nantes.
Après Andy Delort et Florent Mollet, deux expériences assez décevantes, le FC Nantes est sur la piste d’un autre ancien montpelliérain. Selon Ouest-France , Rémy Cabella est pisté par l’actuel relégable . L’international français (oui, oui) sort d’un bon passage à Lille et un dernier but BANGER. Le joueur aux 330 matchs de Ligue 1 s’est également engagé cette année pour sauver l’AC Ajaccio, club de sa ville natale, aux côtés de Benjamin André, Vincent Marchetti et d’autres.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
