À Milan, QPR quitte un tournoi de jeunes après un incident raciste

Rien n’a changé.

Le club de Queens Park Rangers a annoncé son retrait de la Winter Cup, tournoi international de jeunes organisé à Milan, après qu’ un de ses joueurs U13 a été la cible d’insultes racistes de la part d’un joueur adverse. Les faits se sont produits à l’issue du match disputé ce samedi. Une décision forte, prise malgré la qualification sportive de l’équipe pour le tour suivant. « QPR confirme avoir pris la décision de retirer ses joueurs de la Winter Cup » , a sobrement communiqué le club londonien.…

MH pour SOFOOT.com