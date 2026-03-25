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Un ancien wonderkid conseille à Max Dowman de ne pas aller à la Coupe du monde
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 14:23

Un ancien wonderkid conseille à Max Dowman de ne pas aller à la Coupe du monde

Un ancien wonderkid conseille à Max Dowman de ne pas aller à la Coupe du monde

Le coup de vieux : Walcott a 37 ans… Maintenant sage et expérimenté, il espère que Max Dowman refusera d’aller à la Coupe du monde si le sélectionneur des Three Lions , Thomas Tuchel, venait à le sélectionner. Pour le Daily Mirror , celui qui avait été sélectionné sans le mériter, c’est lui qui le dit, pour le Mondial de 2006 sans avoir joué une seule minute en Premier League raconte qu’y aller si jeune pourrait nuire à la nouvelle pépite d’Arsenal .

« J’espère qu’il ne partira pas […] Mais essayez de dire ça à un joueur de 16 ans, pose Walcott . Je le vois toujours différemment de moi, car il joue déjà en Premier League, mais il doit grandir à son propre rythme, surtout émotionnellement, parce qu’il est jeune adulte ». Raté, Dowman n’est même pas encore majeur……

EA pour SOFOOT.com

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