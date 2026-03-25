Mathieu Flamini en passe de devenir actionnaire de son ancien club
La reconversion parfaite. Loin des terrains de foot depuis 2019, Mathieu Flamini consacre sa vie à son entreprise GFBiochemicals, et bingo, le Français est aujourd’hui milliardaire . L’ancien joueur d’Arsenal dispose désormais d’une fortune estimée à 10 milliards de livres sterling , d’après le magazine Forbes .
🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Mathieu Flamini former Arsenal star is open to BUYING Arsenal. The Frenchman, who has made £10bn since retiring from football, is considering buying out Stan Kroenke. “Obviously, those clubs [Arsenal and Marseille] have a special place in my heart. I… pic.twitter.com/gsWCjBGhJa…
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