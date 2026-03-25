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Mathieu Flamini en passe de devenir actionnaire de son ancien club
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 15:48

Mathieu Flamini en passe de devenir actionnaire de son ancien club

Mathieu Flamini en passe de devenir actionnaire de son ancien club

La reconversion parfaite. Loin des terrains de foot depuis 2019, Mathieu Flamini consacre sa vie à son entreprise GFBiochemicals, et bingo, le Français est aujourd’hui milliardaire . L’ancien joueur d’Arsenal dispose désormais d’une fortune estimée à 10 milliards de livres sterling , d’après le magazine Forbes .

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Mathieu Flamini former Arsenal star is open to BUYING Arsenal. The Frenchman, who has made £10bn since retiring from football, is considering buying out Stan Kroenke. “Obviously, those clubs [Arsenal and Marseille] have a special place in my heart. I… pic.twitter.com/gsWCjBGhJa…

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