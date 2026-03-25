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Un forfait pour le Brésil, et pas n'importe lequel
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 15:54

Un forfait pour le Brésil, et pas n'importe lequel

Un forfait pour le Brésil, et pas n'importe lequel

Le PSG n’a pas pu déplacer ce match, malheureusement… Carlo Ancelotti a confirmé ce mercredi que le capitaine brésilien Marquinhos sera bien absent lors du match amical face à l’équipe de France de ce jeudi soir à Boston : « Marquinhos a un problème, mais il pourrait jouer contre la Croatie. C’est une période importante de la saison. Il y a beaucoup de matchs. Il est tout à fait normal que les joueurs aient quelques petits soucis physiques. »

Un souci à la cuisse droite

Selon les informations de Globo Esporte , le défenseur serait touché à la cuisse droite. Il aurait également eu besoin d’un massage à la fin de l’entraînement de ce mardi à Orlando avant d’être finalement mis au repos.…

SW pour SOFOOT.com

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