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Pour Vinícius, le Brésil n’est pas favori à la Coupe du monde… mais doit la gagner quand même
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 15:19

Pour Vinícius, le Brésil n’est pas favori à la Coupe du monde… mais doit la gagner quand même

Pour Vinícius, le Brésil n’est pas favori à la Coupe du monde… mais doit la gagner quand même

Avant de filer, l’étoile doit déjà se profiler. Et c’est loin d’être le cas pour le Brésil selon Vinícius , qui affirme qu’il faudra patienter encore un peu pour voir la Seleção soulever sa sixième Coupe du monde. Et puisqu’on y est : l’attaquant star de la bande de Carlo Ancelotti a aussi dézingué le statut de favori , qui, disons-le, met quand même un tantinet de pression sur les épaules des bonhommes.

« Je ne pense pas que nous soyons les favoris, si l’on regarde les résultats récents, explique le fanfaron du Real Madrid. Mais le poids du maillot, l’importance des joueurs que nous avons ici… Nous devons simplement nous unir, et depuis l’arrivée d’Ancelotti, nous avons une meilleure idée de la façon de jouer. Cela nous enlève beaucoup de pression. Nous ferons tout notre possible pour ramener le Brésil au sommet. Nous ne voulons pas être favoris, nous voulons que le Brésil soit au sommet. »

SW pour SOFOOT.com

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