 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marco Verratti reste le plus jeune Italien à avoir disputé un match de Coupe du monde
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 15:04

Marco Verratti reste le plus jeune Italien à avoir disputé un match de Coupe du monde

Marco Verratti reste le plus jeune Italien à avoir disputé un match de Coupe du monde

Roulez jeunesse. Alors que des rumeurs début mars évoquaient un retour de Marco Verratti en sélection en vue des barrages de qualification pour le Mondial 2026, Gennaro Gattuso s’est finalement passé du milieu d’Al-Duhail, désormais âgé de 33 ans. Pour autant, le natif de Pescara reste à ce jour le plus jeune Italien à avoir disputé un match de Coupe du monde .

12 ans de disette

Alors âgé de 21 ans , l’ancien trublion du milieu parisien était entré dans l’histoire du football italien en devenant le plus jeune Italien à disputer un match de Coupe du monde . Il avait été titularisé par Cesare Prandelli pour le premier match de la Squadra Azzurra face à l’Angleterre lors du Mondial 2014 (1-2). Il s’était même offert une deuxième cape face à l’Uruguay lors du dernier match de poule où les Italiens s’étaient finalement inclinés 1 à 0, match qui reste à ce jour le dernier de la Nazionale dans une Coupe du monde .…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le plus beau compliment adressé aux Bleus nous vient de Belgique
    Le plus beau compliment adressé aux Bleus nous vient de Belgique
    information fournie par So Foot 25.03.2026 16:10 

    2018 est digéré ? Amené à faire le point sur le niveau des équipes attendues au tournant lors de la prochaine Coupe du monde, le Belge Thomas Meunier a placé les Français parmi les favoris . Notamment grâce à son effectif XXL : « I l y a des équipes clairement ... Lire la suite

  • Gennaro Gattuso peut compter sur un soutien de poids avant les barrages de l'Italie
    Gennaro Gattuso peut compter sur un soutien de poids avant les barrages de l'Italie
    information fournie par So Foot 25.03.2026 16:03 

    Quand le maître motive l’élève. Marcello Lipp i a adressé un message de soutien à Gennaro Gattuso , le sélectionneur de l’Italie, avant la rencontre face à l’Irlande du Nord en barrages de qualification à la Coupe du monde (jeudi, 20h45) dans les colonnes de La ... Lire la suite

  • Un forfait pour le Brésil, et pas n'importe lequel
    Un forfait pour le Brésil, et pas n'importe lequel
    information fournie par So Foot 25.03.2026 15:54 

    Le PSG n’a pas pu déplacer ce match, malheureusement… Carlo Ancelotti a confirmé ce mercredi que le capitaine brésilien Marquinhos sera bien absent lors du match amical face à l’équipe de France de ce jeudi soir à Boston : « Marquinhos a un problème, mais il pourrait ... Lire la suite

  • Mathieu Flamini en passe de devenir actionnaire de son ancien club
    Mathieu Flamini en passe de devenir actionnaire de son ancien club
    information fournie par So Foot 25.03.2026 15:48 

    La reconversion parfaite. Loin des terrains de foot depuis 2019, Mathieu Flamini consacre sa vie à son entreprise GFBiochemicals, et bingo, le Français est aujourd’hui milliardaire . L’ancien joueur d’Arsenal dispose désormais d’une fortune estimée à 10 milliards ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank