Marco Verratti reste le plus jeune Italien à avoir disputé un match de Coupe du monde

Roulez jeunesse. Alors que des rumeurs début mars évoquaient un retour de Marco Verratti en sélection en vue des barrages de qualification pour le Mondial 2026, Gennaro Gattuso s’est finalement passé du milieu d’Al-Duhail, désormais âgé de 33 ans. Pour autant, le natif de Pescara reste à ce jour le plus jeune Italien à avoir disputé un match de Coupe du monde .

12 ans de disette

Alors âgé de 21 ans , l’ancien trublion du milieu parisien était entré dans l’histoire du football italien en devenant le plus jeune Italien à disputer un match de Coupe du monde . Il avait été titularisé par Cesare Prandelli pour le premier match de la Squadra Azzurra face à l’Angleterre lors du Mondial 2014 (1-2). Il s’était même offert une deuxième cape face à l’Uruguay lors du dernier match de poule où les Italiens s’étaient finalement inclinés 1 à 0, match qui reste à ce jour le dernier de la Nazionale dans une Coupe du monde .…

LB pour SOFOOT.com