Une Fédération européenne réclame la démission d'Infantino

La révolte est en marche. La Fédération de football norvégienne a annoncé ce vendredi demander la démission de Gianni Infantino de son poste de président de la FIFA.

La Fédération norvégienne à la pointe de la contestation

C’est par la voix de sa présidente, Lise Klaveness, que l’instance du football norvégien a fait connaître sa décision lors d’une conférence de presse. « Il n’a pas la confiance institutionnelle nécessaire pour diriger la Fifa de manière stable dans la période que nous traversons actuellement. Il n’y a plus de retour en arrière possible pour Gianni Infantino. Nous allons demander au président de la FIFA de démissionner maintenant » , a annoncé Klaveness.…

LB pour SOFOOT.com