La Norvège veut la tête d’Infantino

L’homme à abattre. Après une réunion du conseil, la présidente de la Fédération norvégienne, Lise Klaveness, a annoncé ce vendredi que son instance allait « demander la démission immédiate » de Gianni Infantino. Une nouvelle voix qui s’ajoute au concert de critiques visant le patron de la FIFA ces derniers jours.

À la tête de la fédération norvégienne depuis 2022 et critique de longue date de l’Italo-Suisse, Klaveness estime surtout que le point de non-retour a été atteint : « Il n’a pas la confiance institutionnelle nécessaire pour diriger la FIFA de manière stable dans la période que nous traversons actuellement. Il n’y a plus de retour en arrière possible pour Gianni Infantino . » Ça a le mérite d’être clair.…

MJ pour SOFOOT.com