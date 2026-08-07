Monaco serait intéressé par l'imitateur officiel de Donald Trump
Pré-retraite en Turquie, sur la Côte d’Azur, aux États-Unis ou en Arabie Saoudite : vous optez pour quoi ? Lui, Romelu Lukaku serait bien tenté par la seconde option, étant donné que le joueur belge pourrait rejoindre prochainement l’AS Monaco . D’après La Gazzetta dello Sport , Monaco serait allé aux renseignements auprès du Napoli, qui attendrait 10 millions d’euros pour le lâcher. L’international belge dispose également d’options en Arabie Saoudite, en Turquie et aux États-Unis mais privilégierait de rester en Europe.
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