Barça ou Real : quel serait le meilleur choix pour Rodri ?

Un temps annoncé proche du Real Madrid avant de voir le FC Barcelone revenir à grands pas ces dernières heures, Rodri est au cœur des convoitises des deux géants espagnols lors de ce mercato. Auréolé de son statut de champion du monde et de MVP de la compétition, l'heure du choix a sonné pour le capitaine de la Roja. Filons lui un coup de pouce.

→ Un ADN 100% Barça compatible ou la promesse d’être le patron de l’ombre des Merengues ?

Si le FC Barcelone ne manque pas de talent au milieu de terrain, le rôle de numéro 6 capable d’apporter de la stabilité et de coordonner le jeu blaugrana est encore vacant. Depuis son arrivée à la tête du club, Hansi Flick prône un football à la fois de possession, où les relances courtes et le positionnement des joueurs sont les clés de voûte de son système. Un système taillé pour les qualités de Rodri. Capable d’orienter le jeu en une touche de balle, de dicter le tempo du match et de se mettre au service du collectif, le Ballon d’or 2024 paraît être la pièce manquante du Barça de Flick pour regoûter à un sacre européen. L’ADN du Real est surtout celui qui lui permet de remporter des titres. Le retour de José Mourinho sur le banc merengue ne devrait pas déroger à cette règle. Le Special One s’avère avant tout pragmatique plutôt que spectaculaire avec comme mots d’ordre : une rigueur défensive absolue, une discipline de fer, tout en maximisant les erreurs adverses sur des contres fulgurants. Des principes de jeu moins familiers au capitaine espagnol, façonné par Pep Guardiola durant des années à Manchester City. Avantage clair net et précis au Barça.

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Par Léna Bernard pour SOFOOT.com