 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Barça ou Real : quel serait le meilleur choix pour Rodri ?
information fournie par So Foot 07/08/2026 à 13:12
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Barça ou Real : quel serait le meilleur choix pour Rodri ?

Barça ou Real : quel serait le meilleur choix pour Rodri ?

Un temps annoncé proche du Real Madrid avant de voir le FC Barcelone revenir à grands pas ces dernières heures, Rodri est au cœur des convoitises des deux géants espagnols lors de ce mercato. Auréolé de son statut de champion du monde et de MVP de la compétition, l'heure du choix a sonné pour le capitaine de la Roja. Filons lui un coup de pouce.

→ Un ADN 100% Barça compatible ou la promesse d’être le patron de l’ombre des Merengues ?

Si le FC Barcelone ne manque pas de talent au milieu de terrain, le rôle de numéro 6 capable d’apporter de la stabilité et de coordonner le jeu blaugrana est encore vacant. Depuis son arrivée à la tête du club, Hansi Flick prône un football à la fois de possession, où les relances courtes et le positionnement des joueurs sont les clés de voûte de son système. Un système taillé pour les qualités de Rodri. Capable d’orienter le jeu en une touche de balle, de dicter le tempo du match et de se mettre au service du collectif, le Ballon d’or 2024 paraît être la pièce manquante du Barça de Flick pour regoûter à un sacre européen. L’ADN du Real est surtout celui qui lui permet de remporter des titres. Le retour de José Mourinho sur le banc merengue ne devrait pas déroger à cette règle. Le Special One s’avère avant tout pragmatique plutôt que spectaculaire avec comme mots d’ordre : une rigueur défensive absolue, une discipline de fer, tout en maximisant les erreurs adverses sur des contres fulgurants. Des principes de jeu moins familiers au capitaine espagnol, façonné par Pep Guardiola durant des années à Manchester City. Avantage clair net et précis au Barça.

Embed t.co…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Versailles inscrit le premier but de l’histoire de la Ligue 3
    Versailles inscrit le premier but de l’histoire de la Ligue 3
    information fournie par So Foot 07.08.2026 21:18 

    L’évènement du football dans l’Hexagone ce week-end, c’est bien sûr l’inauguration de cette Ligue 3. Autrefois nommé National ou « N1 », le troisième échelon du football français vit sa première soirée en tant que championnat professionnel. Dix-huit clubs se jetant ... Lire la suite

  • Un champion d’Italie fait ses adieux à Milan
    Un champion d’Italie fait ses adieux à Milan
    information fournie par So Foot 07.08.2026 20:26 

    Encore un pilier de l’ère Pioli qui s’en va. Plaque tournante des Rossoneri ayant remporté le Scudetto en 2022, la suite aura été moins flatteuse. Des blessures au genou, des prêts anecdotiques à Marseille et au Dinamo Zagreb, et une envie de prouver quoi qu’il ... Lire la suite

  • Franck Haise prolonge déjà avec Rennes
    Franck Haise prolonge déjà avec Rennes
    information fournie par So Foot 07.08.2026 18:12 

    Marié au premier regard. Six mois après son arrivée en Ille-et-Vilaine, Franck Haise va continuer main dans la main avec le Stade rennais. Le coach, lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2027, a prolongé son bail d’une saison . Une prolongation justifiée Celui qui est ... Lire la suite

  • Tour de France féminin, Katarzyna Niewiadoma-Phinney
    Cyclisme: Tour de France Femmes, Niewiadoma dompte le Ventoux et s'empare du jaune
    information fournie par Reuters 07.08.2026 18:11 

    par Zhifan Liu La Polonaise ‌Katarzyna Niewiadoma a renversé vendredi le Tour de France Femmes en ​s'imposant au sommet du mont Ventoux lors de l’étape reine pour s'emparer du maillot jaune. La grimpeuse de l'équipe Canyon//Sram, troisième au départ de l'étape ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank