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Conor Coady fête son 500e match pro à l’hôpital
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 13:55

Conor Coady fête son 500e match pro à l’hôpital

Conor Coady fête son 500e match pro à l’hôpital

Tout donner pour le blason. Ce lundi, pour le compte de la 41 e journée de Championship, la rencontre entre Watford et Charlton s’est terminée dans la stupeur. Dans le temps additionnel, Conor Coady a quitté la pelouse inconscient après s’être sacrifié en prenant le ballon en pleine poire dans sa surface.

AR pour SOFOOT.com

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