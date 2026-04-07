Conor Coady fête son 500e match pro à l’hôpital
Tout donner pour le blason. Ce lundi, pour le compte de la 41 e journée de Championship, la rencontre entre Watford et Charlton s’est terminée dans la stupeur. Dans le temps additionnel, Conor Coady a quitté la pelouse inconscient après s’être sacrifié en prenant le ballon en pleine poire dans sa surface.
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