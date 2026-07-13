Un ancien Strasbourgeois rejoint Manchester United

Après Nottingham et Londres, Andrey Santos continue son tour d’Angleterre. Manchester United a officialisé ce lundi l’arrivée d’Andrey Santos dans ses rangs .

Selon la presse britannique, le joueur de 22 ans rejoint le club mancunien pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros. Apparu à 47 reprises dans le onze de Chelsea, le milieu de terrain et ancien joueur de Strasbourg quitte le club londonien, où il était parvenu à se faire une place dans la rotation malgré un effectif surdimensionné.…

ABS pour SOFOOT.com