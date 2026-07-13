Un ancien Strasbourgeois rejoint Manchester United
Après Nottingham et Londres, Andrey Santos continue son tour d’Angleterre. Manchester United a officialisé ce lundi l’arrivée d’Andrey Santos dans ses rangs .
Selon la presse britannique, le joueur de 22 ans rejoint le club mancunien pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros. Apparu à 47 reprises dans le onze de Chelsea, le milieu de terrain et ancien joueur de Strasbourg quitte le club londonien, où il était parvenu à se faire une place dans la rotation malgré un effectif surdimensionné.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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