Adrien Rabiot avant France-Espagne : « On ne craint personne »

Les Espagnols sont sereins, les Français aussi. Dans moins de 24 heures, la Roja et l’équipe de France se défieront à Dallas pour une place en finale de la Coupe du monde . À la veille de ce grand rendez-vous, Adrien Rabiot et Jules Koundé étaient de passage devant la presse pour répondre aux questions des journalistes.

L’occasion d’évoquer la superstar de l’Espagne, Lamine Yamal, qui fête ce lundi ses 19 ans et qui n’a marqué pour l’instant qu’un seul but dans la compétition malgré le danger qu’il provoque sur le terrain. Le milieu de terrain français a assuré qu’il n’y avait « pas de plan anti Yamal » prévu par les Bleus dans ce choc.…

LL pour SOFOOT.com