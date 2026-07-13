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Un gardien français rebondit en Albanie
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 21:08

Un gardien français rebondit en Albanie

Un gardien français rebondit en Albanie

Nouvelle expérience pour Paul Bernardoni. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure prématurée à Amiens, officialisée début juillet, le gardien français a signé lundi en Albanie dans le club de Dürres, le KF Teuta . Le club albanais évolue en première division, mais a failli être relégué à l’échelon inférieur l’an passé, sauvé par les barrages.

« Fort d’une carrière forgée au plus haut niveau du football français , Bernardoni apporte à Dürres une expérience considérable acquise en Ligue 1, en Ligue 2 et sur la scène international. (…) Il rejoint notre club pour apporter qualité, expérience et sécurité au poste de gardien de but, » écrit le club dans son communiqué sur ses réseaux sociaux.…

LL pour SOFOOT.com

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