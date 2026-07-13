Un arbitre, écarté du Mondial pour des soupçons d'agression sexuelle sur mineur, retrouvé mort

Le monde du football marqué par un nouveau décès soudain. Quelques semaines avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, l’arbitre Rob Dieperink avait été écarté par la FIFA du dispositif VAR de la Coupe du monde en raison d’une enquête pour agression sexuelle sur un garçon mineur qui le visait. Sans que l’on sache s’il y a un lien direct avec cette affaire, l’arbitre néerlandais a été retrouvé mort , comme l’a annoncé la Fédération néerlandaise ce lundi.

« Nous sommes bouleversés et profondément attristés par le décès de Rob Dieperink. Avec Rob, nous perdons un arbitre très apprécié, mais surtout un collègue charmant et dévoué. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui lui étaient chers. Nous leur souhaitons beaucoup de force et de courage pour surmonter cette grande perte », s’est-elle émue dans un tweet.…

LL pour SOFOOT.com