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Un ancien portier de Marseille signe au FC Andorra
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 18:12

Un ancien portier de Marseille signe au FC Andorra

Un ancien portier de Marseille signe au FC Andorra

En voilà un qui va pouvoir s’acheter des cigarettes à moindre prix… Pau López, ancien gardien de l’Olympique de Marseille, a signé au FC Andorra . L’international espagnol (deux sélections) tentera de retrouver du temps de jeu au cœur des Pyrénées, lui qui a peu joué depuis son départ de Marseille après des expériences mitigées au Betis, à Girona et à Toluca, au Mexique. Les modalités contractuelles autour de son arrivée n’ont pas étés précisées.

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