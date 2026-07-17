Un ancien portier de Marseille signe au FC Andorra
En voilà un qui va pouvoir s’acheter des cigarettes à moindre prix… Pau López, ancien gardien de l’Olympique de Marseille, a signé au FC Andorra . L’international espagnol (deux sélections) tentera de retrouver du temps de jeu au cœur des Pyrénées, lui qui a peu joué depuis son départ de Marseille après des expériences mitigées au Betis, à Girona et à Toluca, au Mexique. Les modalités contractuelles autour de son arrivée n’ont pas étés précisées.
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