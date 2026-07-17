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Couac lors d'un transfert à Strasbourg
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 21:26

Couac lors d'un transfert à Strasbourg

Couac lors d'un transfert à Strasbourg

On annule tout ! Attendu du côté de Strasbourg, Ibrahima Ba ne signera vraisemblablement pas en Alsace . Selon les informations de L’Equipe , le défenseur de Famalicão a échoué lors de sa visite médicale. Le Sénégalais de 21 ans devait s’engager contre quinze millions d’euros afin de rejoindre son entraîneur au Portugal, Hugo Oliveira.

Un mercato particulièrement actif pour Strasbourg

Le décompte des recrues reste donc (pour l’heure) bloqué à cinq pour le Racing : Sousa, Candido, Del Blanco, Brantlind et Piekutowski. Une nouvelle piste défensive pourrait rapidement être ciblée pour se substitur à Ba.…

TB pour SOFOOT.com

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