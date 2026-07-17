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Bordeaux connaît ses adversaires pour la saison prochaine
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 20:02

Bordeaux connaît ses adversaires pour la saison prochaine

Bordeaux connaît ses adversaires pour la saison prochaine

Il y a plusieurs derbys au programme. Officiellement exclus de toutes compétitions nationales en appel par la DCNG cette semaine, les Girondins de Bordeaux figurent bien dans la répartition des poules de Régional 1 dévoilée par la ligue de Nouvelle-Aquitaine . En l’état, le club au scapulaire est attendu au sein de la poule B du sixième échelon du foot tricolore.

Vers un recours devant le CNOSF ?

Une participation qui est encore hypothétique pour deux raisons. D’abord, les Girondins ont encore la possibilité de déposer un recours devant le CNOSF pour être sauvés de justesse en National grâce à un rachat. Ensuite parce que dans le cas contraire, le club risque une liquidation judiciaire, ce qui obligerait l’association présidée par Jean-Louis Triaud à mettre la main à la patte pour sauver le numéro d’affiliation du club. Sans quoi tout serait perdu, y compris son palmarès.…

TB pour SOFOOT.com

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