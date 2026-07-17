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Une révélation du Mondial rejoint l'Angleterre
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 20:21

Une révélation du Mondial rejoint l'Angleterre

Une révélation du Mondial rejoint l'Angleterre

Changement de plan. Attendu du côté de Newcastle, Johan Manzambi s’est finalement engagé avec Aston Villa ce vendredi. Un transfert estimé à 60 millions d’euros pour celui qui a explosé aux yeux du monde avec la Suisse lors de la Coupe du monde. Le talentueux milieu offensif de 20 ans quitte donc Fribourg, son club de toujours au niveau professionnel, pour partir découvrir la Premier League.

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