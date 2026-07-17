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Le Genoa se sert encore à Marseille
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 20:47

Le Genoa se sert encore à Marseille

Le Genoa se sert encore à Marseille

Marseille-Gênes, la ligne fonctionne à merveille. L’Olympique de Marseille a encore cédé l’un de ses joueurs au Genoa , temporairement cette fois. Débarqué sur la Canebière l’été dernier mais pas pleinement convaincant, Hamed Junior Traoré est en effet prêté en Serie A pour la saison prochaine . Une transaction payante à hauteur de deux millions d’euros, assortie d’une option d’achat à huit millions.

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