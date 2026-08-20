Un ancien Nîmois entre dans l'histoire du championnat brésilien
Alegria à Porto Alegre. Il ne s’y attendait peut-être pas, n’empêche que le milieu de terrain Niclas Eliasson vient de marquer l’histoire du championnat brésilien. Prêté pour une saison par l’AEK Athènes à l’Internacional Porto Alegre, le milieu de terrain de 30 ans est devenu le premier Suédois à signer en Serie A. Un demi retour aux sources pour celui dont la mère est justement de nationalité brésilienne.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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