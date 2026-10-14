Un ancien minot de l’OM serait pisté par des géants de la Serie A

Les supporters de l’OM peuvent s’en mordre les doigts. Darryl Bakola est l’un des hommes forts du milieu de terrain de Sassuolo en ce début de saison. Le joueur de 19 ans s’est encore montré très performant face à l’AC Milan dimanche dernier (1-1) en menant la vie dure à l’entrejeu adverse, qui compte notamment dans ses rangs son ancien coéquipier à l’OM Adrien Rabiot. L’ancien minot aurait tapé dans l’œil de certains cadors italiens dont… l’AC Milan qui n’a pas eu besoin de plus des 90 minutes jouées par le jeune français pour s’intéresser à son profil selon Calciomercato.

La Juventus et la Roma à l’affût

L’AC Milan, sous l’impulsion d’un Ruben Amorim qui semble déjà conquis par le milieu de terrain, serait néanmoins doublé dans le dossier par la Juventus, en quête d’un joueur fiable dans un secteur miné par les blessures de Manuel Locatelli et Khephren Thuram. Enfin, la Roma, qui pourrait bien voir Manu Koné prendre la poudre d’escampette l’été prochain (ou dès cet hiver au vu de la frénésie du marché), serait aussi à l’affût. De belles destinations en perspective pour l’ancien phocéen vendu par la direction du club de l’époque pour 10 petits millions d’euros à Sassuolo en février dernier. …

MB pour SOFOOT.com