José Mourinho ne veut pas laisser partir Endrick
Verrouillé. José Mourinho compte bien sur Endrick pour les saisons à venir. « Qu’ils oublient, qu’ils oublient , balance le Mou’ à TNT Brésil. Si un club s’intéresse à Endrick, qu’il reste assis car il va attendre longtemps. […] Endrick est un joueur que j’adore, que j’apprécie énormément. Il possède un grand potentiel et est très important pour nous. Celui qui s’intéresse à Endrick devra se battre avec moi. Je ne pense pas qu’il ait besoin d’être prêté, il connaîtra un grand succès ici. »
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