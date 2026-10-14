Quand un supporter de l'AC Milan plante un triplé contre l'Inter

Caler un triplé contre son rival de toujours, ça fait toujours plaisir. C’est ce qu’a vécu Nicolo Tresoldi ce mardi soir, lors de la victoire du Club Bruges contre l’Inter (3-4). Il avait abordé ce match avec une motivation certaine, lui qui est fan des Rossoneri grâce à son grand-père, ancien entraîneur de golf de Marco van Basten et Ruud Gullit dans les années 1980.

Rêve de gosse

Un penalty et deux buts de renard des surfaces, ça ressemble forcément à la légende milanaise. Le numéro 7 brugeois a exprimé toute la fierté qu’il ressentait après la rencontre , au micro de Sky Sport Italia : « Un rêve d’enfant. J’ai toujours voulu jouer à San Siro. Pour moi, ce match, c’est un derby. Affronter l’Inter en tant que fan de l’AC Milan, c’est exceptionnel. » …

LT pour SOFOOT.com