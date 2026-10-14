La direction du PSG entendue par la justice après la plainte de Kheira Hamraoui

La direction du PSG entendue par la justice après la plainte de Kheira Hamraoui

Le parquet de Paris a confirmé ce mardi à l’AFP que plusieurs membres du personnel ainsi que de la direction du PSG avaient été entendus avant la période estivale, dans le cadre d’une enquête pour harcèlement moral au travail. Pour recontextualiser, en mai 2025, l’ancienne joueuse parisienne Kheira Hamraoui avait porté plainte , estimant que son (ancien) club l’avait volontairement mise au placard après sa convalescence, pour la pousser vers la sortie. La BRDP (Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne) est d’ailleurs toujours sur le coup.

Trois millions et demi sur la table

L’avocat de Hamraoui, Pascal Garbarini, s’est d’ailleurs réjoui auprès de l’AFP de voir le dossier avancer : « De nombreuses auditions au sein du PSG ont eu lieu. L’enquête avance . » …

AC pour SOFOOT.com