Après Carvajal, Getafe préparerait un autre gros coup
Tous les chemins mènent à Madrid. Dani Carvajal vient de signer à Getafe, mais les quatorzièmes de Liga en veut encore. Selon DAZN ES, Jadon Sancho serait dans le viseur des Madrilènes. Pour autant, le deal serait loin d’être fait. Depuis la fin de son prêt à Aston Villa et de son contrat à Manchester United cet été, l’ancienne coqueluche de Dortmund est libre de tout contrat . Très apprécié du coach José Bordalás , l’ailier de 26 piges tient toutefois à certaines exigences salariales.
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